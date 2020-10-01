Американские военные заказали ракету с ядерным двигателем

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) только что передало заказ на сумму 14 миллионов долларов компании Gryphon Technologies. Деньги пойдут на поддержку программы Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO), основной целью которой является создание ядерного ракетного двигателя.

В подобных системах используются реакторы деления, которые нагревают, например, водород, до экстремальных температур, а затем выбрасывают газ через сопла, создавая тем самым тягу.

Эта технология отличается соотношением тяги к массе (она примерно в 10 000 раз выше, чем у электрических силовых установок), а также удельным импульсом (топливной эффективностью), который в два-пять раз больше, чем у традиционных ракетных двигателей.

Ставку на ядерные двигатели делают не только американские военные, но и NASA, где считают, что космический корабль с ядерным двигателем может доставить астронавтов на Марс всего за три-четыре месяца — это примерно вдвое быстрее, чем на ракете с химическими двигателями.



