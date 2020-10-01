У горилл не развивается остеопороз в отличие от людей

У горилл не развивается остеопороз в отличие от людей

С возрастом кости людей становятся хрупче и чаще ломаются. А у горилл такого нет. Избавиться от остеопороза им помогает потомство.

Остеопороз — патологическое состояние, в результате которого человек медленно, но ощутимо теряет костную массу с возрастом. Из-за этого возникают боли и увеличивается число переломов костей. С точки зрения эволюции у остеопороза нет никаких преимуществ, однако почему-то это состояние появляется у людей, но не у предшествующих нам видов.

Чтобы лучше понять, как остеопороз пришел в человеческую популяцию, исследователи решили обратиться к одним из наших ближайших родственников — гориллам. Авторы исследования, опубликованного в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, проанализировать кости 34 диких горных горилл — 16 самок и 17 самцов — в возрасте от 11 до 43 лет. Это охватывает весь взрослый диапазон вида.

С помощью специального компьютерного томографа биологи исследовали кости ног, рук и позвоночника каждого животного (включая бедренную, большеберцовую, лучевую, локтевую и плечевую кости, а также поясничные позвонки), измеряя плотность и геометрию костей. В результате авторы обнаружили особенности старения скелета у горилл, сходные с человеческими, включая общее увеличение диаметра длинных костей и истончение костной стенки.

Однако в костях горилл ученые ни разу не нашли ускоренной потери костной ткани, связанной с возрастным остеопорозом. У человеческих женщин, как правило, плотность костей с возрастом уменьшается сильнее, чем у мужчин. Однако у горных горилл нет существенной разницы в плотности костей между пожилыми самцами и самками. Эти различия можно объяснить тем фактом, что гориллы продолжают создавать потомство на протяжении всей своей жизни, поддерживая уровень гормонов в своем теле, который помогает защитить их от потери костной массы. Более высокие уровни активности также могут помочь росту костей и сохранению их прочности.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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