Жизнь на Венере мог убить Юпитер

Масса Юпитера в два с половиной раза больше, чем всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых, и по причине своих гигантских размеров он способен достаточно легко нарушить орбиту любой из них. В период своего формирования Юпитер то приближался к Солнцу, то удалялся от него, и в какой-то момент эти колебания затронули Венеру. К такому выводу пришли астрономы из США , Австралии и Бельгии, наблюдая, в том числе, и за другими планетарными системами.

При этом особое внимание авторов исследования привлек тот факт, что орбита Венеры практически идеально круглая. Они построили модель, в которой эксцентриситет планетарных орбит обозначался цифрами в диапазоне от нуля до единицы, где ноль обозначал абсолютный круг. Эксцентриситет венерианской орбиты в настоящее время составил 0,006 — самый низкий показатель в Солнечной системе. Однако ученые уверены, что когда-то он составлял 0,3 — то есть орбита Венеры имела явную форму эллипса, а сама планета, вполне вероятно, была обитаема.

Однако затем, под влиянием Юпитера, венерианская орбита изменилась, а вместе с ней произошла и резкая смена климата — планета сначала сильно нагрелась, затем остыла, а находившаяся на ее поверхности вода испарилась. Авторы исследования допускают, что недавно обнаруженный на Венере фосфин является продуктом «последних выживших видов на планете, прошедшей через драматические изменения».Но все же больше они склоняются к мысли, что этот газ появился в результате каких-то других процессов — вряд ли что-то могло выжить в течение миллиардов лет, прошедших после катастрофы, в облаках серной кислоты и при температуре, которая у поверхности превышает 450?°C.



