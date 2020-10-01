Вакцина от коронавируса может оказаться бессильной

Все разработанные в мире вакцины от COVID-19, могут оказаться неэффективными и бессильными. Такое неутешительное мнение высказал в интервью изданию obozrevatel израильский врач-анестезиолог Борис Бриль.

Медик объясняет свою неуверенность тем, что никто в мире еще не знает, как поведет себя вакцина в организме привитого человека. Иными словами, сколько организму удастся выработать антител, и на какой период их хватит, чтобы противостоять недугу. Может так случиться, что иммунитета от вакцины хватит всего на 3-4 месяца.

"Мы еще не знаем, сколько времени будут сохраняться антитела", - высказал опасения врач.

Основанием для такого неутешительного предположения послужили повторные случаи заболевания, которые регистрируются по всему миру. Получается, что антител, которые выработал организм переболевшего человека, хватило совсем ненадолго.

Правда, доктор Бриль заметил, что при прививках, как правило, антител в организме вырабатывается больше, чем при настоящей болезни. Поэтому делать какие-либо выводы пока преждевременно, хотя нужно быть готовыми ко всему.

Возможен вариант, когда одной прививки хватит на всю жизнь человека. Это было бы, конечно, идеальным вариантом. Однако если даже прививки будет хватать на полгода-год, то это уже можно считать победой над этим грозным заболеванием, считает врач.

Напомним, турецкие медики опубликовали результаты наблюдений за переболевшими коронавирусом, которые особенно неутешительны для мужчин. Оказывается, у половины представителей сильного пола после заболевания резко снижается количество тестостерона в организме.