Результат за 15 минут. ВОЗ создала тест на коронавирус за $5

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала новый экспресс-тест на коронавирус, который дает результат за несколько минут и стоит около $5 (140 гривен). Об этом сообщает BBC, передает Униан.

Результат за 15 минут. ВОЗ создала тест на коронавирус за $5
Фото: ckp.in.ua

Что это за тест

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, «новый, компактный и простой в использовании тест» позволит получать результаты за 15-30 минут, вместо нескольких часов или дней.

В ВОЗ появление этих тестов назвали важной вехой в борьбе с пандемией.

Новый тест поможет контролировать рост заболеваемости, особенно в бедных странах, где не хватает медицинского персонала и лабораторий.

Договор с производителями предполагает поставку 120 миллионов тестов в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал увеличить финансирование ВОЗ на 30%.
  • Раньше самым крупным спонсором ВОЗ были США. Однако в конце мая президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ из-за того, что она отказалась провести реформы в связи с пандемией. США официально покинут ВОЗ 6 июля 2021 года.

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