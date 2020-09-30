2020-09-30
Результат за 15 минут. ВОЗ создала тест на коронавирус за $5
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала новый экспресс-тест на коронавирус, который дает результат за несколько минут и стоит около $5 (140 гривен). Об этом
Фото: ckp.in.ua
Что это за тест
По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, «новый, компактный и простой в использовании тест» позволит получать результаты за 15-30 минут, вместо нескольких часов или дней.
В ВОЗ появление этих тестов назвали важной вехой в борьбе с пандемией.
Новый тест поможет контролировать рост заболеваемости, особенно в бедных странах, где не хватает медицинского персонала и лабораторий.
Договор с производителями предполагает поставку 120 миллионов тестов в течение шести месяцев.
Ранее сообщалось
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал увеличить финансирование ВОЗ на 30%.
- Раньше самым крупным спонсором ВОЗ были США. Однако в конце мая президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ из-за того, что она отказалась провести реформы в связи с пандемией. США официально покинут ВОЗ 6 июля 2021 года.