Илон Маск хочет превратить человечество в межпланетный вид

Илон Маск хочет превратить человечество в межпланетный вид

Илон Маск стал гостем подкаста Sway, где он раскрыл детали строительства ракеты Starship, предназначенной для доставки людей на Марс, а также рассказал о других своих планах и намерениях.

Как оказалось, Маск уверен, что «в конце концов, Солнце расширится и поглотит Землю», и именно поэтому люди должны отправиться на Марс. «Это наверняка произойдет, но не в ближайшее время», — сказал Маск. Миллиардер также заявил, что Starship SpaceX станет ключом к воплощению его плана о переселении человечества, отметив, что люди смогут достигать Марса на ракете всего за два года.

Хотя Маск уже вовсю готовится к «массовому переселению народов», последние научные исследования из Университета Уорика говорят, что наше Солнце не собирается «умирать», по крайней мере, еще шесть миллиардов лет.

Но это точно не остановит Маска! Он уже много лет мечтает колонизировать Марс и не стесняется своих амбициозных планов. Массивная ракета SpaceX Starship — первый шаг к воплощению его мечты. «Я думаю, что мы запустим космический корабль в следующем году, ближе к августу. Мы запустим его в автоматическом режиме, без людей. Испытания с людьми будут безопасны через три года», — прокомментировал свои планы Маск.

Автор подкаста спросил Маска, планирует ли он сам совершить путешествие на борту ракеты, но генеральный директор SpaceX сказал, что он пока не думал об этом, но не исключает эту идею.

Ранее Илон Маск говорил, что SpaceX нужно будет произвести 1000 ракет Starship в течение девяти лет, чтобы доставить миллион человек на Марс. Во время записи подкаста он подтвердил это высказывание еще раз, сказав, что именно этим SpaceX сейчас и занимается.

В настоящее время в частном космическом секторе есть несколько игроков, включая главного конкурента SpaceX Blue Origin, которой владеет Джефф Безос. Интересно, что и Маск, и Безос считают, что переселение человечества в космос — это единственный вариант для нашей цивилизации. Правда, Маск считает миграцию на разные планеты главным приоритетом, в то время как владелец Blue Origin предполагает, что человечество движется к жизни на массивных космических станциях.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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