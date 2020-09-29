Саранча оказалась способна ориентироваться по солнцу

Пустынная саранча, обитающая в Африке, на Аравийском полуострове и в Индостане относится к мигрирующим видам саранчовых, которые способны образовывать крупные стаи, перелетающие на значительные расстояния. Науке уже известно, что цель миграции этих насекомых закладывается генетически, но как они ориентируются в пространстве во время полета до сих пор оставалось загадкой. Однако немецким ученым из университетов Марбурга и Вюрцбурга удалось найти ответ на этот вопрос.

«Поведенческие эксперименты показали, что саранча воспринимает угол наклона поляризованного света и таким образом ориентируется в полете», — объясняет один из авторов исследования, профессор нейробиологии из Марбурга Уве Хомберг. Когда солнечные лучи проходят через атмосферу, в небе возникает узор поляризованного света, который не виден человеческому глазу. Однако саранча его воспринимает и использует в качестве ориентира. Чтобы это выяснить, ученые замеряли активность нервных клеток насекомых, выявляя их реакцию на свет, отображаемый на виртуальной модели неба.

По словам авторов исследования, различные узоры поляризованного света, возникающие при определенном положении солнца, «закодированы» в центральном теле мозга саранчи. То есть по сути, насекомые обладают нейронной репрезентацией неба, и в полете происходит сопоставление реальной картины с этим «внутренним компасом», который при этом работает на 360 градусов — саранче не надо смотреть непосредственно на солнце, чтобы сориентироваться.



