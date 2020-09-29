Птерозавры возможно были лысыми

Птерозавры возможно были лысыми

Ранее в 2018 году другая группа ученых из Нанкинского университета утверждала, что некоторые окаменелости птерозавров демонстрируют следы ветвящихся нитей, напоминающих перья, «протоперья» на коже животного. Это означает, что протоперья появились на 80 миллионов лет раньше, чем считается в настоящее время. Теперь исследователи Дэвид Анвин из Университета Лестера и Дэйв Мартил из Портсмутского университета изучив доказательства коллег и считают, что птерозавры все-таки были лысыми.

Доказательства китайских палеонтологов основаны на крошечных, похожих на волосы нитях, менее одной десятой миллиметра в диаметре, которые были идентифицированы примерно в 30 окаменелостях птерозавров. Среди них ученые смогли найти только три образца, на которых эти волокна, по?видимому, демонстрируют «ветвящуюся структуру», типичную для протоперьев.

Анвин и Мартилл, в свою очередь, предполагают, что это вовсе не протоперья, а жесткие волокна, которые составляют часть внутренней структуры мембраны крыла птерозавра, и что эффект «разветвления» может быть просто результатом разрушения и распутывания этих волокон.

«Идея пернатых птерозавров восходит к девятнадцатому веку, но ископаемые свидетельства были и остаются очень слабыми. Исключительные утверждения требуют исключительных доказательств — у нас есть первые, но нет вторых» — считает Дэвид Анвин.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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