NASA отправит на МКС космический туалет стоимостью 23 миллиона долларов США

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на следующей неделе запустит на Международную космическую станцию для тестирования новый космический туалет, который будет использоваться в будущих миссиях на Луну или Марс.

Универсальная система управления отходами (Universal Waste Management System, UWMS), стоимостью $23 млн занимает на 65 % меньше места и на 40 % легче туалета, который в настоящее время используется на МКС, и к тому же может обслуживать гораздо более многочисленные экипажи. Её доставят на космическую станцию на борту грузового корабля Northrop Grumman Cygnus 29 сентября в рамках планового запуска с целью доставки грузов для экипажа.

Экипаж МКС проверит работу системы управления отходами в условиях микрогравитации. Система будет установлена рядом с нынешним туалетом в модуле Tranquility (Node 3) космической станции, сообщила менеджер проекта NASA Advanced Exploration Systems Logistics Reduction Мелисса МакКинли (Melissa McKinley).

Новая система будет использоваться экипажем космической станции и испытываться в течение следующих трёх лет, чтобы убедиться в её надёжности. По словам представителей NASA, до этого система была протестирована в средах, имитирующих условия космической станции.



