В Украине стартовал отбор полярников на 26-ю экспедицию в Антарктиду

Документы принимаются до 12 октября.

В Украине стартовал отбор полярников на 26-ю экспедицию в Антарктиду
Фото: uritsk.livejournal.com

В Украине 28 сентября стартовал конкурс по отбору команды полярников в 26-ю Украинскую антарктическую экспедицию на станцию "Академик Вернадский".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"26-я Украинская антарктическая экспедиция является своего рода юбилейной, ведь в 2021 году мы будем отмечать 25 лет со времени поднятия флага Украины на бывшей британской станции «Фарадей», которая теперь называется «Академик Вернадский». Учитывая пандемию COVID-19, при отборе будущих полярников и полярниц особое внимание будет уделяться физическому и психологическому здоровью кандидатов", - отметил директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Победители конкурса будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022-го года.

Традиционно в 26-ю УАЭ отберут 12 участников. Кроме 7 ученых, которые будут работать в сфере исследований геологических и геофизических наук, физических наук и науки о жизни, в экспедицию также ищут врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.

Документы принимают до 12 октября 2020 года.

Станция "Академик Вернадский" расположена на мысе Марина острова Галиндез. Она была создана как научная база Великобритании "Фарадей", в 1996 году королевство передало ее Украине. Станция работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией.

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