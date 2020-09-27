SpaceX на тестах запустит Starship на высоту 15 км

SpaceX на тестах запустит Starship на высоту 15 км

С начала 2020 года компания SpaceX построила 6 прототипов американской сверхтяжёлой ракеты Starship, которая пока на испытаниях не поднималась выше 150 метров, но уже смогла успешно приземлиться. В дальнейшем прототипы космического корабля ждут более серьёзные тесты.

«Starship SN8 с хвостовым оперением. Носовой обтекатель и стабилизаторы — на следующей неделе. Прототип SN9 — в следующем месяце. Первый полёт — на высоту 15 км», — написал Илон Маск на своей странице в Twitter, сопроводив сообщения фотографией строящейся ракеты. Ранее сообщалось, что SN8 поднимется на испытания на высоту более 18 км, но по неназванным причинам программу тестов скорректировали.

Starship SN8 with rear body flaps pic.#twitter#.com/GdxMbzX0ct

— Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2020

Напомним, в начале сентября прошли испытания прототипа SN6. Судя по индексам, перед запуском SN8 на высоту более 18 км состоится ещё один тестовый пуск, но даты ни одного из этих испытаний пока официально не названы. Покорять Марс Илон Маск планирует при помощи многоразовой сверхтяжёлой ракеты, чья нижняя ступень называется Superheavy, а верхняя — Starship. Корабль получит сразу три новых двигателя Raptor, которые разрабатываются специально для проекта SpaceX.

Согласно планам SpaceX, Starship в будущем будет представлять собой не просто ступень, а интегрированный космический корабль: пассажирский, грузовой или же орбитальный заправщик. Корабль изготавливается из стали и использует метановый двигатель — на сегодняшний день ни то, ни другое не применяется на современных серийных ракетах. Ожидается, что с помощью Starship люди смогут отправляться не только на Марс, но и на Луну.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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