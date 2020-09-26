У птиц обнаружено субъективное сознание

У птиц обнаружено субъективное сознание

До сих пор наличие такой способности было доказано только у людей и обезьян, и данная активность у них концентрируется в коре головного мозга. Ученые при этом спорили, способны ли животные с другим строением мозга к осознанному восприятию реальности. Но теперь, похоже, нейробиологам из Университета Тюбингена удалось поставить точку в этих дискуссиях.

Для своего эксперимента они обучили двух ворон показывать движением головы, видят они на экране раздражитель или нет. В большинстве случаев сигнал или его отсутствие были очевидны, однако некоторые раздражители были настолько слабы, что находились буквально на грани восприятия, и в этих случаях вороны иногда показывали, что видят сигнал, а иногда — что не видят. Именно здесь и проявлялось субъективное восприятие.

Одновременно нейробиологи фиксировали активность отдельных нервных клеток мозга подопытных. Если вороны сообщали, что видят сигнал, клетки были активны в промежуток времени между появлением раздражителя и сообщением. Если же они не видели сигнал, то бездействовали и клетки. На основе этих наблюдений ученые смогли понять, что вороны действительно воспринимают сигналы субъективно.

«Нервные клетки, которые просто отражают зрительные ощущения без всякого субъективного компонента, должны одинаково реагировать на одинаковые сигналы, — объясняет руководитель исследовательской группы профессор Андреас Нидер. — Наши же результаты позволяют сделать вывод, что активность нервных клеток ворон подвержена влиянию субъективного восприятия, или, точнее сказать, порождает субъективные ощущения».

Поскольку последний общий предок ворон и человека жил 320 миллионов лет назад, авторы исследования допускают, что осознанное восприятие реальности у животных насчитывает как минимум столько же лет. Однако они не исключают и другой сценарий — что оно возникло в ходе дальнейшей эволюции параллельно у различных видов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Созданы алмазные коллоиды для первых оптических компьютеровСозданы алмазные коллоиды для первых оптических компьютеров
Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавирусаБилл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса
Физики открыли новый тип сверхпроводниковФизики открыли новый тип сверхпроводников
Ученые нашли причину загадочной гибели сотен слонов в БотсванеУченые нашли причину загадочной гибели сотен слонов в Ботсване
Для поиска жизни на Марсе ровер Perseverance будет использовать мощный рентгенДля поиска жизни на Марсе ровер Perseverance будет использовать мощный рентген
Блок рекламы


Похожие новости
ИИ будет различать птиц для ученыхИИ будет различать птиц для ученых
Птицы способны различать цвета, недоступные для зрения человекаПтицы способны различать цвета, недоступные для зрения человека
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мираВ Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
Обнаружено влияние коронавируса на нервную системуОбнаружено влияние коронавируса на нервную систему
Певчие птицы уменьшились из-за глобального потепленияПевчие птицы уменьшились из-за глобального потепления
Раскрыто значение цвета перьев для полета птицРаскрыто значение цвета перьев для полета птиц
Кровь антарктических птиц рассказала о глобальном потепленииКровь антарктических птиц рассказала о глобальном потеплении
Обнаружено свечение колец УранаОбнаружено свечение колец Урана
В центре нашей галактики обнаружено загадочное свечениеВ центре нашей галактики обнаружено загадочное свечение
Обнаружено самое массивное столкновение черных дыр за всю историюОбнаружено самое массивное столкновение черных дыр за всю историю
Последние новости
Подгружаем последние новости