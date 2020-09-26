У птиц обнаружено субъективное сознание

До сих пор наличие такой способности было доказано только у людей и обезьян, и данная активность у них концентрируется в коре головного мозга. Ученые при этом спорили, способны ли животные с другим строением мозга к осознанному восприятию реальности. Но теперь, похоже, нейробиологам из Университета Тюбингена удалось поставить точку в этих дискуссиях.

Для своего эксперимента они обучили двух ворон показывать движением головы, видят они на экране раздражитель или нет. В большинстве случаев сигнал или его отсутствие были очевидны, однако некоторые раздражители были настолько слабы, что находились буквально на грани восприятия, и в этих случаях вороны иногда показывали, что видят сигнал, а иногда — что не видят. Именно здесь и проявлялось субъективное восприятие.

Одновременно нейробиологи фиксировали активность отдельных нервных клеток мозга подопытных. Если вороны сообщали, что видят сигнал, клетки были активны в промежуток времени между появлением раздражителя и сообщением. Если же они не видели сигнал, то бездействовали и клетки. На основе этих наблюдений ученые смогли понять, что вороны действительно воспринимают сигналы субъективно.

«Нервные клетки, которые просто отражают зрительные ощущения без всякого субъективного компонента, должны одинаково реагировать на одинаковые сигналы, — объясняет руководитель исследовательской группы профессор Андреас Нидер. — Наши же результаты позволяют сделать вывод, что активность нервных клеток ворон подвержена влиянию субъективного восприятия, или, точнее сказать, порождает субъективные ощущения».

Поскольку последний общий предок ворон и человека жил 320 миллионов лет назад, авторы исследования допускают, что осознанное восприятие реальности у животных насчитывает как минимум столько же лет. Однако они не исключают и другой сценарий — что оно возникло в ходе дальнейшей эволюции параллельно у различных видов.



