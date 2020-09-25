Теория появления Луны из-за столкновения обновилась

Существует теория, что Луна образовалась, когда планета размером с Марс, называемая Теей, врезалась в молодую Землю 4,4 миллиарда лет назад. Выброшенный в космос материал позже образовал новое небесное тело — Луну.

Ученые обнаружили в лунных породах новые доказательства того, что Луна, вероятно, образовалась в результате столкновения Земли и Теи более 4 миллиардов лет назад.

Исследователи NASA вновь изучили лунные камни, привезенные на Землю астронавтами «Аполлона» более 50 лет назад, с помощью современных инструментов, которых не было у исследователей в 1960-х и 1970-х годах. В результате ученые нашли новые доказательства теории гигантского столкновения благодаря тому, что сосредоточили свое внимание на количестве и типе хлора в породах.

На Луне наблюдается более высокая концентрация «тяжелого» хлора. На Земле же больше хлора «легкого». Термины «тяжелый» и «легкий» относятся к разным разновидностям атома хлора, известным как изотопы, которые содержат разное количество нейтронов в своих ядрах.

И Луна, и Земля изначально имели в своем составе одинаковую смесь «легких» и «тяжелых» изотопов хлора. Но со временем соотношение менялось по мере того, как земная гравитация воздействовала на только что формирующуюся Луну. Наша планета притягивала более легкий хлор к себе, оставляя более тяжелый на спутнике.

«Существует огромная разница между современными элементными составами Земли и Луны, и мы хотели знать, почему, — говорит соавтор исследования ученый-планетолог NASA Джастин Саймон. — Теперь мы выяснили, что виной тому, вероятно, столкновение».

Ученые также изучили другие галогеновые элементы из того же химического семейства, что и хлор. Выяснилось, что «легкие» галогены тоже менее распространены на Луне, чем на Земле.



