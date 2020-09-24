Одноразовые медицинские койки будут делать из картона

Когда во время чрезвычайных ситуаций специальные службы разворачивают полевые госпиталя, помимо собственно медицинского оборудования требуется большое количество кроватей. Обычно в этих случаях используют мебель из пластика или металла, которую потом оставляют на месте в качестве мусора. Однако это не только дорого и загрязнет окружающую среду, но и еще достаточно неудобно с точки зрения логистики — иногда кровати требуется доставлять через половину земного шара.

Поэтому немецкий ученый и инженер Свен Гилле из Технического университета Дрездена разработал альтернативный вариант — одноразовую медицинскую кровать из картона. Такие кровати экологичны, просты и дешевы в производстве, а также легко утилизируются.

Сначала Гилле экспериментировал с деревом, но в конечном итоге решил, что картон — наиболее подходящий материал для подобных целей. «Мы сами поставили себе очень высокую планку, и в течение целого года постоянно дорабатывали конструкцию», — рассказывает разработчик. В результате получилась кровать длиной два метра и шириной в метр, которую можно доставить на место в виде отдельных частей и собрать несколькими движениями рук безо всяких инструментов. После использования кровать можно отправить во вторичную переработку, использовать в качестве компоста или просто сжечь при минимальных выбросах CO2.

Для производства картонных кроватей был создан стартап под названием corrugAid, и вывести новый продукт на рынок планируется уже в этом году. По словам сотрудников фирмы, они сейчас ведут активные переговоры с потенциальными партнерами, в том числе и с организациями, занимающимися гуманитарной помощью.



