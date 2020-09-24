Одноразовые медицинские койки будут делать из картона

Одноразовые медицинские койки будут делать из картона

Когда во время чрезвычайных ситуаций специальные службы разворачивают полевые госпиталя, помимо собственно медицинского оборудования требуется большое количество кроватей. Обычно в этих случаях используют мебель из пластика или металла, которую потом оставляют на месте в качестве мусора. Однако это не только дорого и загрязнет окружающую среду, но и еще достаточно неудобно с точки зрения логистики — иногда кровати требуется доставлять через половину земного шара.

Поэтому немецкий ученый и инженер Свен Гилле из Технического университета Дрездена разработал альтернативный вариант — одноразовую медицинскую кровать из картона. Такие кровати экологичны, просты и дешевы в производстве, а также легко утилизируются.

Сначала Гилле экспериментировал с деревом, но в конечном итоге решил, что картон — наиболее подходящий материал для подобных целей. «Мы сами поставили себе очень высокую планку, и в течение целого года постоянно дорабатывали конструкцию», — рассказывает разработчик. В результате получилась кровать длиной два метра и шириной в метр, которую можно доставить на место в виде отдельных частей и собрать несколькими движениями рук безо всяких инструментов. После использования кровать можно отправить во вторичную переработку, использовать в качестве компоста или просто сжечь при минимальных выбросах CO2.

Для производства картонных кроватей был создан стартап под названием corrugAid, и вывести новый продукт на рынок планируется уже в этом году. По словам сотрудников фирмы, они сейчас ведут активные переговоры с потенциальными партнерами, в том числе и с организациями, занимающимися гуманитарной помощью.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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