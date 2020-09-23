Для поиска жизни на Марсе ровер Perseverance будет использовать мощный рентген

Для поиска жизни на Марсе ровер Perseverance будет использовать мощный рентген

Ровер Perseverance или «Настойчивость» в настоящее время находится на пути к Марсу. Согласно намеченному Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) графику, 18 февраля 2021 года он совершит посадку на поверхность Красной планеты, после чего займётся поисками признаков жизни.

Для этих целей марсоход, в том числе, будет использовать рентгеновский флуориметрический спектрометр PIXL — небольшой прибор, размером с контейнер для завтрака, установленный на конце двухметровой роботизированной руки.

Для поиска жизни на Марсе ровер Perseverance будет использовать мощный рентген

Почти каждая миссия, которая совершала посадку на Марсе, от спускаемых аппаратов Viking до марсохода Curiosity, оснащалась каким-либо рентгенофлуоресцентным спектрометром. Одним из основных отличий PIXL от своих предшественников является его способность сканировать горные породы с помощью мощного, точно сфокусированного рентгеновского луча, чтобы обнаруживать, где и в каком количестве распределены химические вещества.

«Рентгеновский луч PIXL настолько узок, что может определять частицы размером с крупицу соли. Это позволяет нам очень точно связывать химические вещества, которые мы обнаруживаем, с определёнными текстурами в породе», — рассказала Эбигейл Олвуд (Abigail Allwood), главный исследователь PIXL при Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL).

Текстуры горных пород будут важным фактором при принятии решения, какие образцы породы из числа тех, что отберёт Perseverance на Марсе, стоит возвращать на Землю.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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