Ученые нашли причину загадочной гибели сотен слонов в Ботсване

От заглатывания цианобактерий погибли по меньшей мере 330 слонов.

Ученые нашли причину загадочной гибели сотен слонов в Ботсване
Фото: elephantswithoutborders.org

Загадочную смерть сотен слонов этим летом в Ботсване вызвали токсины, образованные микроскопическими водорослями в воде. Об этом заявили местные чиновники.

Чиновники говорят, что пока известно о гибели 330 слонов от заглатывания цианобактерий. Таким образом браконьерство как причину смерти исключили, передает ВВС.

Ядовитые бактерии могут возникать естественным образом в стоячей воде, а иногда возникают большие цветения, известные как сине-зеленые водоросли.

Выводы о гибели животных сделали после многомесячных тестов в специализированных лабораториях Южной Африки, Канады, Зимбабве и США.

Многих погибших слонов нашли у водопоев, но до сих пор чиновники сомневались, что виноваты бактерии, поскольку пруды обычно цветут по краям, тогда как слоны, как правило, пьют изнутри. Смерти прекратились в конце июня 2020 года, что совпало по времени с высыханием водоемов.

Цианобактерии, также известные как сине-зеленые водоросли, встречаются во всем мире, особенно в спокойных водах, богатых питательными веществами. Некоторые виды цианобактерий вырабатывают токсины, которые влияют на животных и людей.

Общая популяция слонов в Африке сокращается из-за браконьерства, но в Ботсване, где проживает почти треть слонов континента, численность с конца 90-х годов возросла на 60%, до 130 тыс. особей.

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