NASA обнародовало новый план полетов на Луну

Высадка астронавтов на спутник Земли намечена на 2024 год.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало обновленный план программы Artemis.

Документ обнародован на сайте NASA.

Согласно ему, первый беспилотный полет нового американского космического корабля Orion в рамках программы Artemis запланирован на 2021 год.

Второй этап программы Artemis запланирован на 2023 год. Он предусматривает, что Луну облетит корабль с экипажем на борту. Третьим этапом (Artemis 3) намечена высадка астронавтов на Луну, она запланирована на 2024 год. Предполагается осуществить ее в районе Южного плюса Луны. Два астронавта - мужчина и первая женщина на Луне - проведут на поверхности семь дней.

Напомним, ранее в сентябре NASA объявило конкурс среди частных компаний, которые полетели бы на Луну и привезли образцы пыли и почвы.

В мае NASA представило международные правила освоения Луны.

В 1960-70 годы в рамках программы "Аполлон" NASA отправила к Луне семь миссий. "Аполлон-13" не смог приземлиться из-за взрыва кислородного баллона. Последней пилотируемой миссией стал "Аполлон-17" в декабре 1972 года.