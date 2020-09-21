Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса: “Если мы будем помогать…“

Один из самых богатых людей мира, миллиардер Билл Гейтс рассказал, когда, по его мнению, закончится пандемия коронавируса. Основатель корпорации Microsoft считает, что мир сможет перевести дыхание в истории с коронавирусом не ранее, чем в конце грядущего года. Да и то, убежден Гейтс, это станет возможным лишь в том случае, если уже разработанная вакцина от COVID-19 будет утверждена и начнется широкое ее применение.

Именно ее, вакцину, он ставит во главу угла этой непростой битвы с опасной инфекцией. Если вакцина будет разрешена к использованию, как на то надеются, уже в начале 2021 года, то уже к лету статистика заболеваний начнет падать, а к концу года жизнь вообще вернется в привычную колею.

Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса: “Если мы будем помогать…“

"Но это все будет только в том случае, если мы будем помогать другим государствам", - уточнил Гейтс.

Эти рассуждения небезосновательны. Ведь США не могут отгородиться от всего мира, а значит, им придется делиться вакциной и заботиться о том, чтобы как можно более населения земного шара получило противоковидные прививки.

При этом миллиардер заверил, что он смотрит в будущее с оптимизмом и абсолютно убежден, что коронавирус не будет вечно держать человечество "за горло". Кроме того, он считает, что именно США должны взять на себя ведущую роль в борьбе с коронавирусом. В частности, помочь более бедным странам в приобретении этой, такой жизненно важной, вакцины. Вместе с тем Билл Гейтс разочарован, что США не раскошелились на закупку вакцины для стран третьего мира.

Напомним, стало известно, что большинство из уже разработанных вакцин не будет защищать от инфицирования коронавирусом. Они лишь защитят от развития болезни. То есть человек, получивший прививку, может инфицировать другого.


: Марченко Любов, Тудей

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