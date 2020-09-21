В Египте нашли саркофаги, которым 2500 лет

Находку обнаружили на глубине 11 метров в районе Саккара.

В Египте нашли саркофаги, которым 2500 лет
Фото: EPA

Министерство древностей Египта объявило об обнаружении в районе Саккара 27 саркофагов, пролежавших под землей две с половиной тысячи лет.

Об этом сообщает Nation.

Огромный некрополь Саккара южнее Каира является частью древней столицы Мемфиса, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Саккара - это место, где находится колоссальная прямоугольная ступенчатая пирамида Джосера.

Еще тринадцать саркофагов археологи раскопали на прошлой неделе. Находку выявили на глубине 11 метров.

"Первичные исследования указывают, что эти гробы полностью закрыты и не открывались с момента их захоронения", - сообщили в министерстве.

Напомним, в сентябре 2019-го запорожские археологи нашли захоронение возрастом около 2,5 тыс. лет. Погребальный комплекс углубляет время зарождения скифского могильника.

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