10 самых странных патентов на изобретения

Представляем десяток самых странных патентов на изобретения за последние годы. Вибрирующие татуировки? Машина для «даваний пять»? Что же, по крайней мере, фантазии их изобретателям не занимать…

Вибрирующие тату — патент не от кого-то, а от Nokia. Предполагается, что они могут послужить тем людям, кто не слышит вибрации телефона в кармане, но обратит внимание на вибрирующую татуировку.

Щит от поцелуев — когда вы собираетесь поцеловать партнёра, не желая его при этом целовать. Непонятно, кому вообще может понадобиться такая ерунда — разве что детям, которых вот-вот поцелует какая-нибудь чужая тетя.Маска против еды в теории должна предотвращать попытки вашего ребёнка с лишним весом поглощать любую пищу в поле зрения. Эдакий «пояс верности», только для рта — гениальнейшая вещь!Машина, «дающая пять» — дурацкая, но по крайней мере, позитивная штука. Её можно прикрепить к стене или положить на стол и наслаждаться ощущением хлопка ладони по ладони в любое необходимое время.Портативный ядерный щит на случай апокалипсиса — устройство, которое рассчитываешь увидеть разве что в играх из серии Fallout. Переносной щит прикроет вашу голову и часть тела от губительной радиации… при условии, что вы сможете частично закопаться в землю или как следует прижаться к стене.Пелёнка-обманка, маскирующаяся под шоколадную плитку — одна из самых идиотских вещей, о которых вообще можно подумать. И тем не менее, это абсолютно реальный патент. Кто-то действительно собирается создать такое «изобретение».Катапульта для людей, несмотря на устрашающее название, больше напоминает смесь качелей и роуп-джампинга. Сиденье на резиновых канатах оттягивают с помощью машины и отпускают, заставляя дёргаться в разные стороны.Улучшенная мышеловка — это именно то, что чем кажется. В 2003 году кто-то решил запатентовать устройство с таким названием, поскольку обычные мышеловки, очевидно, не справлялись со своей задачей.Стелс-мухобойка спасёт тех людей, кто считает обычные мухобойки чересчур громоздкими и заметными для мух. Стелс-мухобойка крепится на кончике вашего пальца — сбивать мух ещё никогда не было так удобно и бесшумно!Контейнер для еды — кто-то действительно подал патент на новую его версию в 2008 году. Оригинальность зашкаливает, но может он действительно будет самую капельку удобнее?



