10 самых странных патентов на изобретения

10 самых странных патентов на изобретения

Представляем десяток самых странных патентов на изобретения за последние годы. Вибрирующие татуировки? Машина для «даваний пять»? Что же, по крайней мере, фантазии их изобретателям не занимать…

10 самых странных патентов на изобретения

Вибрирующие тату — патент не от кого-то, а от Nokia. Предполагается, что они могут послужить тем людям, кто не слышит вибрации телефона в кармане, но обратит внимание на вибрирующую татуировку.

10 самых странных патентов на изобретения
Щит от поцелуев — когда вы собираетесь поцеловать партнёра, не желая его при этом целовать. Непонятно, кому вообще может понадобиться такая ерунда — разве что детям, которых вот-вот поцелует какая-нибудь чужая тетя.
10 самых странных патентов на изобретения
Маска против еды в теории должна предотвращать попытки вашего ребёнка с лишним весом поглощать любую пищу в поле зрения. Эдакий «пояс верности», только для рта — гениальнейшая вещь!
10 самых странных патентов на изобретения
Машина, «дающая пять» — дурацкая, но по крайней мере, позитивная штука. Её можно прикрепить к стене или положить на стол и наслаждаться ощущением хлопка ладони по ладони в любое необходимое время.
10 самых странных патентов на изобретения
Портативный ядерный щит на случай апокалипсиса — устройство, которое рассчитываешь увидеть разве что в играх из серии Fallout. Переносной щит прикроет вашу голову и часть тела от губительной радиации… при условии, что вы сможете частично закопаться в землю или как следует прижаться к стене.
10 самых странных патентов на изобретения
Пелёнка-обманка, маскирующаяся под шоколадную плитку — одна из самых идиотских вещей, о которых вообще можно подумать. И тем не менее, это абсолютно реальный патент. Кто-то действительно собирается создать такое «изобретение».
10 самых странных патентов на изобретения
Катапульта для людей, несмотря на устрашающее название, больше напоминает смесь качелей и роуп-джампинга. Сиденье на резиновых канатах оттягивают с помощью машины и отпускают, заставляя дёргаться в разные стороны.
10 самых странных патентов на изобретения
Улучшенная мышеловка — это именно то, что чем кажется. В 2003 году кто-то решил запатентовать устройство с таким названием, поскольку обычные мышеловки, очевидно, не справлялись со своей задачей.
10 самых странных патентов на изобретения
Стелс-мухобойка спасёт тех людей, кто считает обычные мухобойки чересчур громоздкими и заметными для мух. Стелс-мухобойка крепится на кончике вашего пальца — сбивать мух ещё никогда не было так удобно и бесшумно!
10 самых странных патентов на изобретения
Контейнер для еды — кто-то действительно подал патент на новую его версию в 2008 году. Оригинальность зашкаливает, но может он действительно будет самую капельку удобнее?


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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