Украинские ученые получили "Шнобелевскую премию"

Физики исследовали вибрацию дождевых червей.

Украинские ученые получили "Шнобелевскую премию"
Фото: The Gardian

Ученые из Украины Иван Максимов и Андрей Потоцкий получили Игнобелевскую премию по физике, которую еще называют Шнобелевской.

Об этом сообщает The Guardian.

Физики занимались исследованием вибрации дождевых червей.

Ученые обнаружили, что вибрации заставляют дождевых червей формировать узоры, аналогичные тем, которые формируют капли воды в ответ на вибрацию.

Максимов и Потоцкий хотят найти прикладное применение своего исследования. Они утверждают, что открытие можно использовать как неинвазивный метод изучения импульсов мозга. А также исследования можно применять в робототехнике для симуляции движений червей.

Сейчас физики работают в Суинбернском университете технологий в Мельбурне (Австралия).

Напомним, Шнобелевская, или Игнобелевская, премия - это пародия на Нобелевскую премию, ежегодно вручаемая в Гарвардском университете. Премию присуждают за достижения, "которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься".

Ранее сообщалось, что Лукашенко во второй раз присудили "Шнобелевскую премию". Вместе с ним "наградили" Путина, Болсонару, Джонсона и руководителей нескольких других стран.

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