Что такое теория струн и верна ли она

Теория струн — одна из альтернативных теорий, которая призвана объяснить все физические законы Вселенной, в которой мы существуем. Согласно ей, пространство, в котором мы живем, состоит из невидимых никакими приборами тонких струн. Именно из этих струн состоит вакуум — пространство, которое на первый взгляд совершенно лишено материи.

Теория струн сочетает в себе идеи квантовой механики и теории относительности. Физики сходятся во мнении, что на ее основе можно будет построить будущую теорию гравитации, однако до сих пор твердых доказательств теории струн не существует, а критикуют ее все больше исследователей.

Вся теория струн строится на одной гипотезе о том, что элементарные частицы и четыре фундаментальных взаимодействия — сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное — возникают из-за колебаний квантовых струн, длина которых составляет около 10-35 метра. Физики начали разрабатывать теорию струн в 1970-х годах и до сих пор успели значительно улучшить первоначально абсурдную концепцию.

Однако, на сегодня теория струн остается на уровне гипотезы и не имеет никаких экспериментальных подтверждений. К тому же, эта концепция достаточно сложна и ее можно легко опровергнуть. Принятая сегодня квантовая теория описывает все те же процессы, что и теория струн, но, в отличие от нее, имеет экспериментальные доказательства. Согласно «бритве Оккама», наиболее верна та концепция, что привлекает меньшего всего допущений. Пока что теория струн имеет слишком много проблем, чтобы встать на место квантовой теории.



