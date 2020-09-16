Австралия страдает от нашествия скорпионов по вине человека

Австралия страдает от нашествия скорпионов по вине человека

Если жаркой летней ночью выйти в австралийскую пустыню и посветить на песок ультрафиолетовым фонариком, можно обнаружить себя в компании десятков и сотен небольших, но крайне опасных хищников — скорпионов. Их панцири флуоресцируют в УФ-свете, а на гектар пустоши может приходиться до 600 нор.

Ученые решили выяснить, всегда ли Австралия так обильно кишела скорпионами, или в этом виноват человек. Раньше исследователи высказывали лишь гипотезы о том, что влияние колонистов на данный регион, помимо прочего, привело к аномальному росту численности скорпионов — и вот теперь эти догадки обрели доказательную базу.

Благодаря экспериментам, на протяжении пяти лет проводимым командой из Университета Ла Троб, Университета Нового Южного Уэльса и Австралийского агентства по охране дикой природы, теперь мы знаем, что нехватка местных млекопитающих — особенно роющих, таких как кроличьи бандикуты (Macrotis lagotis), — спровоцировала увеличение диких популяций скорпионов. И это не самые хорошие новости.

«Биота этого континента уязвима перед завезенными извне хищниками и конкурентами, которые нарушают сложившиеся парадигмы эволюционной изоляции», — пишет команда в своем исследовании. «С момента европейской колонизации 230 лет назад островной континент Австралия пережил самый высокий в настоящее время уровень исчезновения млекопитающих в мире (29 видов вымерли; 21% оставшихся находится под угрозой вымирания)».

Но где вымирают одни — царствуют другие. Там, где из-за деятельности человека исчезли роющие существа, начали активно плодиться членистоногие. В ходе эксперимента ученые установили, что даже простая имитация деятельности роющих млекопитающих приводит к сокращению численности скорпионов, а если восстановить реальную популяцию — дело и вовсе принимает оптимистичный оборот. Интересно, впрочем, что в отсутствие бандикутов начали плодиться не только скорпионы, но и разнообразные пауки — в Австралии их великое множество.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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