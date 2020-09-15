В Гренландии раскололся самый большой шельфовый ледник

На северо-востоке Гренландии от крупнейшего шельфового ледника в Арктике 79N откололся большой кусок льда.

Снимки со спутника показывают, что обломок еще раскололся на большое количество меньших частей. По мнению ученых, это вызвано глобальными изменениями климата, пишет BBC.

"С 1980 года атмосфера в этом регионе потеплела примерно на 3 градуса по Цельсию", - сообщила доктор Дженни Тертон.

Фото: BBC

В этом регионе в 2019 и 2020 годах были рекордные летние температуры. Ледник 79N является плавучей передней частью Северо-Восточного ледового потока Гренландии.

По леднику пошли трещины еще в 2019 году, а в этом году ситуацию усугубило жаркое лето. Джейсон Бокс из Геологической службы Дании и Гренландии прогнозирует, что через 10-20 лет ледник может начать разрушаться изнутри.

Напомним, что в 2012 году в Гренландии от ледника Петермана откололся айсберг площадью более 100 кв. километров. За два года до этого от ледника Петермана откололся айсберг площадью 250 кв. километров.