Американские ученые обнаружили белок, который нейтрализует коронавирус

Ab8 рассматривается как средство лечения и профилактики COVID-19.

Американские ученые обнаружили белок, который нейтрализует коронавирус
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Ученые из Питтсбургского университета (США) обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус нового типа даже в минимальной дозировке. Обнаруженный белок способен входить в контакт с S-белком коронавируса, проникать внутрь него и уничтожать, передает Радио Свобода.

Речь идет о белковом соединении, которое в 10 раз меньше полноразмерного антитела, которое используется для создания препарата Ab8 против COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном 14 сентября в научном журнале Cell.

В исследовании отмечается, что препарат показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавирусной инфекции среди мышей и хомяков. Специалисты обратили внимание, что молекулы обнаруженного вещества не связываются с клетками человека, за счет чего можно минимизировать негативные побочные эффекты.

"Ab8 не только имеет потенциал в терапии COVID-19, но и рассматривается как профилактическое средство для предотвращения заражения людей коронавирусом нового типа", - сказал один из авторов исследования Джон Меллорс.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на 15 сентября число случаев COVID-19 в мире превысило 29,4 миллиона. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 932 746 человек. Успешно преодолели болезнь и вылечились 21,2 млн человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Есть заболевания, при которых вакцина от коронавируса категорически противопоказанаЕсть заболевания, при которых вакцина от коронавируса категорически противопоказана
AstraZeneca приостановила исследования вакцины от ковида из-за болезни у одного из добровольцев
Ученые обнаружили признаки жизни на ВенереУченые обнаружили признаки жизни на Венере
Астрономы вновь пожаловались на StarlinkАстрономы вновь пожаловались на Starlink
Япония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернутьЯпония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернуть
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые обнаружили признаки жизни на ВенереУченые обнаружили признаки жизни на Венере
Есть заболевания, при которых вакцина от коронавируса категорически противопоказанаЕсть заболевания, при которых вакцина от коронавируса категорически противопоказана
Создан алгоритм, который может «играть» молекуламиСоздан алгоритм, который может «играть» молекулами
Ученые подсчитали хромосомы баобабаУченые подсчитали хромосомы баобаба
Воду в Киеве проверили на коронавирусВоду в Киеве проверили на коронавирус
Ученые составили список животных, подверженных COVID-19Ученые составили список животных, подверженных COVID-19
У летучих мышей обнаружили «детский язык»У летучих мышей обнаружили «детский язык»
Ученые нарисовали глаза на коровьих задах для защиты от хищниковУченые нарисовали глаза на коровьих задах для защиты от хищников
Американские учёные создали наноразмерный светодиод невероятной яркостиАмериканские учёные создали наноразмерный светодиод невероятной яркости
Билл Гейтс рассказал, когда закончится эпидемия коронавирусаБилл Гейтс рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости