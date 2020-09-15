Американские ученые обнаружили белок, который нейтрализует коронавирус

Ученые из Питтсбургского университета (США) обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус нового типа даже в минимальной дозировке. Обнаруженный белок способен входить в контакт с S-белком коронавируса, проникать внутрь него и уничтожать, передает Радио Свобода.

Речь идет о белковом соединении, которое в 10 раз меньше полноразмерного антитела, которое используется для создания препарата Ab8 против COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном 14 сентября в научном журнале Cell.

В исследовании отмечается, что препарат показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавирусной инфекции среди мышей и хомяков. Специалисты обратили внимание, что молекулы обнаруженного вещества не связываются с клетками человека, за счет чего можно минимизировать негативные побочные эффекты.

"Ab8 не только имеет потенциал в терапии COVID-19, но и рассматривается как профилактическое средство для предотвращения заражения людей коронавирусом нового типа", - сказал один из авторов исследования Джон Меллорс.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на 15 сентября число случаев COVID-19 в мире превысило 29,4 миллиона. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 932 746 человек. Успешно преодолели болезнь и вылечились 21,2 млн человек.