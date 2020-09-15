На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родился тюлень

На украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родилась самка тюленя.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

14 сентября 2020 года команда 25-й УАЭ сообщила, что на острове Галиндез, где расположена станция, родился первый детеныш тюленя Уэдделла. Это девочка, которая пока напугана и держится возле матери.

"Напоминаем, что беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев. Рождение малышей происходит прямо на льду. Каждая самка приносит одного малыша. Новорожденные тюлени обычно весят 25-30 кг, а в длину - до 1,3 м, а когда станут взрослыми, должны весить около 400 кг. Мать выкармливает малыша в течение семи недель. Когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. А живут эти тюлени относительно долго - 20 лет", - говорится в сообщении.

Полярники предлагают всем желающим помочь выбрать имя для новорожденной и просят оставлять комментарии с вариантами под постом в фейсбуке.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter/posts

Фото: facebook.com/AntarcticCenter/posts

Напомним, что в мае вернулись в Украину после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский" участники зимовального отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции.