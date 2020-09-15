На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родился тюлень

Полярники просят помочь выбрать ему имя.

На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родился тюлень
Фото: facebook.com/AntarcticCenter

На украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родилась самка тюленя.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

14 сентября 2020 года команда 25-й УАЭ сообщила, что на острове Галиндез, где расположена станция, родился первый детеныш тюленя Уэдделла. Это девочка, которая пока напугана и держится возле матери.

"Напоминаем, что беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев. Рождение малышей происходит прямо на льду. Каждая самка приносит одного малыша. Новорожденные тюлени обычно весят 25-30 кг, а в длину - до 1,3 м, а когда станут взрослыми, должны весить около 400 кг. Мать выкармливает малыша в течение семи недель. Когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. А живут эти тюлени относительно долго - 20 лет", - говорится в сообщении.

Полярники предлагают всем желающим помочь выбрать имя для новорожденной и просят оставлять комментарии с вариантами под постом в фейсбуке.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter/posts

Фото: facebook.com/AntarcticCenter/posts

Напомним, что в мае вернулись в Украину после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский" участники зимовального отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Есть заболевания, при которых вакцина от коронавируса категорически противопоказанаЕсть заболевания, при которых вакцина от коронавируса категорически противопоказана
AstraZeneca приостановила исследования вакцины от ковида из-за болезни у одного из добровольцев
Ученые обнаружили признаки жизни на ВенереУченые обнаружили признаки жизни на Венере
Астрономы вновь пожаловались на StarlinkАстрономы вновь пожаловались на Starlink
Япония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернутьЯпония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернуть
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции GatewaySpaceX получила контракт NASA на доставку грузов для окололунной орбитальной станции Gateway
В Антарктиде зафиксирована самая высокая температура за историю наблюденийВ Антарктиде зафиксирована самая высокая температура за историю наблюдений
Аппарат для исследования ледяных лун испытают в АнтарктидеАппарат для исследования ледяных лун испытают в Антарктиде
МОН ищет сисадмина для работы в Антарктиде. Зарплата от 25 000 грнМОН ищет сисадмина для работы в Антарктиде. Зарплата от 25 000 грн
NASA отправит на орбиту будущей окололунной станции небольшой спутникNASA отправит на орбиту будущей окололунной станции небольшой спутник
NASA объявило подрядчика для создания жилого модуля окололунной станции GatewayNASA объявило подрядчика для создания жилого модуля окололунной станции Gateway
Агентство NASA определилось с выбором первого подрядчика для строительства лунной станцииАгентство NASA определилось с выбором первого подрядчика для строительства лунной станции
Как на станции «Академик Вернадский» с помощью дронов создают 3D-карты Южного полюсаКак на станции «Академик Вернадский» с помощью дронов создают 3D-карты Южного полюса
В Китае показали макет центрального модуля орбитальной станцииВ Китае показали макет центрального модуля орбитальной станции
В Антарктиде начал движение гигантский айсбергВ Антарктиде начал движение гигантский айсберг
Последние новости
Подгружаем последние новости