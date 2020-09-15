Японцы отправят Hayabusa2 на изучение нового астероида

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) определилось с планами по дальнейшему использованию автоматической межпланетной станции Hayabusa2, которая сейчас движется к Земле с пробами грунта астероида Рюгу.

По информации газеты Yomiuri, когда образцы будут доставлены на нашу планету, Hayabusa2 ждёт путешествие к другому астероиду. Межпланетная станция должна исследовать 30-метровый астероид 1998 KY26, который движется между Землёй и Марсом. Ожидается, что Hayabusa2 доберётся до нужного учёным небесного тела к июлю 2031 года. По достижении 1998 KY26, станция совершит посадку на его поверхность и соберёт грунт — исследователи намерены сравнить его состав с пробами с поверхности Рюгу.

Напомним, Hayabusa2 была запущена в космос в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. С июня 2018 по ноябрь 2019 года автоматическая станция дважды садилась на поверхность астероида Рюгу, собирая пробы грунта. Одна из посадок позволила устроить взрыв и получит образцы породы из глубины космического тела.

Ожидается, что 5 декабря 2020 года Hayabusa2 доставит пробы грунта на Землю — капсулу с образцами сбросят с высоты около 220 тыс. км от поверхности планеты, после чего она должна приземлиться в Австралии, где пробы заберут специалисты. Предыдущая миссия Hayabusa, которая доставила на Землю образцы астероида под названием Итокава, также вернулась на территорию Австралии. Однако, в отличие от Hayabusa, вторая миссия вернётся не полностью. Сбросив капсулу, сама автоматическая межпланетная станция отправится в новую миссию, поскольку это позволяет сделать запас топлива на борту Hayabusa2.



