Ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Концентрация доли фосфина на Венере составила 20 на миллиард.

Исследователи из США и Великобритании нашли в атмосфере Венеры вещество фосфин, которое может иметь биологическое происхождение.

Об этом сообщает The New York Times.

Фосфин - очень ядовитый газ. В прошлом году поиск фосфина был предложен для оценки вероятности существования жизни на атмосферных экзопланетах.

Концентрация доли фосфина на Венере составила 20 на миллиард. Отмечается, что на Земле фосфин производит анаэробные бактерии, способные развиваться в зависимости от присутствия в их пищевой среде кислорода.

Как объяснили специалисты, фосфин на Венере может иметь биологическое происхождение, однако не исключено его появление "в результате неизвестных природных процессов".

Напомним, ранее астрономы обнаружили необычную планету-гиганта, которая, если верить современным теориям формирования планет, не должна существовать.

В 2017 году нашли семь планет, похожих на Землю, в одной системе. Три из них - в потенциально обитаемой зоне.