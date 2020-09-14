Экзоскелет поможет людям реабилитироваться после инсульта

Экзоскелет поможет людям реабилитироваться после инсульта

Экзоскелет ReStore™, разработанный компанией ReWalk Robotics Ltd, крепится на ногу, постоянно отслеживая движения стопы и голеностопного сустава, чтобы сохранять естественную походку. За его работой удаленно наблюдает физиотерапевт, который также регулирует систему.

ReStore™ — первый роботизированный экзоскелет, который одобрило Министерство здравоохранения США. Устройство, в первую очередь, предназначено для реабилитации пациентов с гемипарезом, переживших инсульт. Гемипарез — неврологический синдром, при котором ослабевают мышцы половины тела. Он разделяется на степени тяжести: в то время, как у одних пациентов возникают небольшие трудности при ходьбе, другие могут полностью лишиться возможности ходить без посторонней помощи.

Тестирование экзоскелета проводилось на людях, которые самостоятельно могли проходить только короткие дистанции (примерно, полтора метра). Всего за пять дней использования устройства дистанция и скорость перемещения участников с постинсультным гемипарезом увеличилась. В исследовании, опубликованном в журнале Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, приняло участие 44 добровольца.

Ученые утверждают: это пока ранние испытания устройства, и главная цель — проверить его в деле, а не доказать эффективность. По их словам, экзоскелет нуждается в дополнительных контролируемых испытаниях.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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