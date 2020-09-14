SpaceX запустит Starship на высоту более 18 км

SpaceX запустит Starship на высоту более 18 км

С начала 2020 года компания SpaceX построила 6 прототипов американской сверхтяжёлой ракеты Starship, которая пока на испытаниях не поднималась выше 150 метров, но уже смогла успешно приземлиться. В дальнейшем прототипы космического корабля ждут более серьёзные тесты.

«Прототип SN8 со стабилизаторами и носовым обтекателем будет готов примерно через неделю. Затем его ждут огневые испытания, различные проверки и полёт на высоту 18,3 км с последующей посадкой. Так или иначе, мы гарантируем захватывающее зрелище! Спасибо всему сообществу Бока-Чика, Падре и Браунсвилл за поддержку и понимание», — написал Илон Маск на своей странице в Twitter.

One way or another, excitement guaranteed! Support of greater Boca, Padre, Brownsville community is very much appreciated.

— Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020

Напомним, в начале сентября прошли испытания прототипа SN6. Судя по индексам, перед запуском SN8 на высоту более 18 км состоится ещё один тестовый пуск, но даты ни одного из этих испытаний пока официально не названы. Покорять Марс Илон Маск планирует при помощи многоразовой сверхтяжёлой ракеты, чья нижняя ступень называется Superheavy, а верхняя — Starship. Корабль получит сразу три новых двигателя Raptor, которые разрабатываются специально для проекта SpaceX.

Согласно планам SpaceX, Starship в будущем будет представлять собой не просто ступень, а интегрированный космический корабль: пассажирский, грузовой или же орбитальный заправщик. Корабль изготавливается из стали и использует метановый двигатель — на сегодняшний день ни то, ни другое не применяется на современных серийных ракетах. Ожидается, что с помощью Starship люди смогут отправляться не только на Марс, но и на Луну.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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