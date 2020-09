SpaceX запустит Starship на высоту более 18 км

С начала 2020 года компания SpaceX построила 6 прототипов американской сверхтяжёлой ракеты Starship, которая пока на испытаниях не поднималась выше 150 метров, но уже смогла успешно приземлиться. В дальнейшем прототипы космического корабля ждут более серьёзные тесты.

«Прототип SN8 со стабилизаторами и носовым обтекателем будет готов примерно через неделю. Затем его ждут огневые испытания, различные проверки и полёт на высоту 18,3 км с последующей посадкой. Так или иначе, мы гарантируем захватывающее зрелище! Спасибо всему сообществу Бока-Чика, Падре и Браунсвилл за поддержку и понимание», — написал Илон Маск на своей странице в Twitter .

