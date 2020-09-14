Создан сверхчуткий детектор магнитного поля на базе графена

Создан сверхчуткий детектор магнитного поля на базе графена

Новая разновидность сверхпроводящего устройства квантовой интерференции (англ. SQUID), достигает всего 10 нанометров в высоту — это лишь одна тысячная толщины человеческого волоса. Он состоит из двух слоев графена, разделенных очень тонким слоем нитрида бора.

Эти удивительные устройства уже используются в самых разных областях науки, от медицины до геологии, поскольку весьма эффективно заставляют электроны работать как квантовые биты. Последняя разработка технологии SQUID должна сделать эти крошечные инструменты еще более полезными для ученых благодаря способности обнаруживать очень слабые магнитные поля.

«Новый SQUID состоит из сложного шестиуровневого набора отдельных двухмерных материалов», — рассказало физик Дэвид Индолезе из Базельского университета в Швейцарии. «Если к этому «сэндвичу» подключены два сверхпроводящих контакта, он сможет засечь даже чрезвычайно слабые магнитные поля».

Обычные СКВИДы выполнены в форме кольца — сверхпроводящей петли с двумя точками «слабого звена». Магнитные поля можно измерить, проанализировав движение электронов по этой петле и порог, при котором СКВИД перестает быть сверхпроводником.

Хотя эти устройства уже способны обнаруживать слабые магнитные поля, размер «слабых звеньев» стал для физиков ограничением. Переключившись на многослойную конструкцию, а не на петлю, разработчики нового SQUID могут обнаруживать еще более слабые магнитные поля.

Одно из возможных, хотя и довольно узких, приложений СКВИДов — это изучение топологических изоляторов: материалов, которые ведут себя как изоляторы, но при этом могут обладать электронами, перемещающимися по их поверхности.

Везде, где необходимо измерять магнитные поля, СКВИДы окажутся крайне полезны: например, при мониторинге сердечной или мозговой активности или при обнаружении различий в составе горных пород. Теперь эти измерения могут быть еще более точными.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Есть заболевания, при которых вакцина от коронавируса категорически противопоказанаЕсть заболевания, при которых вакцина от коронавируса категорически противопоказана
AstraZeneca приостановила исследования вакцины от ковида из-за болезни у одного из добровольцев
Астрономы вновь пожаловались на StarlinkАстрономы вновь пожаловались на Starlink
Япония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернутьЯпония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернуть
Virgin Galactic запланировала финальные тесты SpaceShipTwoVirgin Galactic запланировала финальные тесты SpaceShipTwo
Блок рекламы


Похожие новости
Создан эффективный коммерческий экзоскелетСоздан эффективный коммерческий экзоскелет
Создан алгоритм, который может «играть» молекуламиСоздан алгоритм, который может «играть» молекулами
Созданы волокна, пучок которых приклеит человека к потолкуСозданы волокна, пучок которых приклеит человека к потолку
Создан антимикробный материал на основе паутиныСоздан антимикробный материал на основе паутины
Опубликовано первое фото магнитного поля СолнцаОпубликовано первое фото магнитного поля Солнца
Созданы маски, уничтожающие попавшие на них бактерии и вирусыСозданы маски, уничтожающие попавшие на них бактерии и вирусы
Создана капсула, собирающая образцы микрофлоры изнутри телаСоздана капсула, собирающая образцы микрофлоры изнутри тела
Создан аналог углеродного волокна на основе древесины плантанаСоздан аналог углеродного волокна на основе древесины плантана
Создан робот с мягкими, но сильными "руками": стальная хваткаСоздан робот с мягкими, но сильными "руками": стальная хватка
Направление магнитного поля Земли меняется быстрее, чем считалосьНаправление магнитного поля Земли меняется быстрее, чем считалось
Последние новости
Подгружаем последние новости