Ханаанский дворец в Тель-Кабри был разрушен землетрясением

Исследование дворцового комплекса, разрушенного примерно 3700 лет назад, проводила американо-израильская научная группа под руководством профессоров Ассафа Ясур-Ландау из Университета Хайфы и Эрика Клайна из Университета Джорджа Вашингтона.

По словам ученых, вопрос о причинах внезапного разрушения дворца и последующего запустения данной местности занимал их длительное время, и они рассматривали различные версии — климатическую или экономическую катастрофы, а также военные действия — прежде чем окончательно утвердиться во мнении, что причина имела сейсмический характер.

Еще несколько лет назад они обнаружили канаву, проходившую через часть дворца, но первоначальный анализ показал, что ее возраст не превышает пары столетий. Однако в прошлом году археологи раскопали новый ее участок вместе с целым участком стены, проваливавшейся туда еще в древности, а также различными другими элементами здания.

«Это действительно выглядело так, будто земля просто открылась, и все что было по обе стороны провалилось вниз, — говорит профессор Клайн. — Маловероятно, что разрушение было вызвано насильственной деятельностью человека, потому что там нет следов огня, никакого оружия типа стрел, что указывало бы на битву, и никаких непогребенных тел».

Кроме того, в 2013 году во время раскопок руин дворца ученые обнаружили в одном из его помещений 40 кувшинов, в которых, как показал анализ, хранилось вино. Тогда это находка стала известна как самый древний винный погреб на Ближнем востоке. С тех пор там были найдены еще по меньшей 70 кувшинов, и все они были погребены одновременно в момент разрушения здания.

«Быстрое разрушение здания и погребение сосудов вместе с геологическими условиями Тель-Кабри указывают на вероятность того, что стены и крыша дворца были разрушены одним или несколькими землетрясениями, не вызвав при этом пожара здания», — говорит Рут Шахак-Гросс, профессор геоархеологии в Университете Хайфы и одна из авторов исследования.



