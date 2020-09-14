Доисторических художников опознали по отпечаткам пальцев

Дактилоскопический анализ может быть полезен не только для расследования преступлений. По отпечаткам можно определить возраст и пол человека — например, у мужчин расстояния между линиями отпечатка шире, чем у женщин, и эти расстояния увеличиваются с возрастом.

Этими особенностями и воспользовались ученые для того, чтобы установить авторов рисунков, сделанных в период от от 6500 до 4000 лет назад. Рисунки представляют собой так называемое схематическое искусство — это линии, круги, геометрические мотивы и человеческие фигуры, связанные, вероятно, с повседневной жизнью древних людей и представляющие собой символическую визуализацию отдельных ее элементов.

«Настоящая ценность таких рисунков заключается в том, что они представляют выражение образа мыслей тех людей, которые их создали, хотя их личности часто выпадают из научных дискуссий о наскальной живописи», — говорят авторы исследования.

Как показал проведенный ими анализ, рисунки в Лос Мачос были сделаны мужчиной в возрасте 36 лет и молодой девушкой или девочкой, которой на тот момент было от 10 до 16 лет. И этот вывод стал еще одним подтверждением того, что наскальной живописью занимались не только мужчины, как полагали ранее ученые, исходя из преимущественно охотничьих мотивов рисунков.



