Разработано лазерное противотуманное «зрение» для автомобилей

Испытание устройства было опубликовано в журнале Nature Communication. Команда исследователей из Стэнфордского университета взяла за основу аппаратное обеспечение, похожее на то, что используется беспилотными автомобилями для распознавания окружения. Затем они добавили к нему алгоритм, восстанавливающий скрытые трехмерные объекты на основе движения фотонов (частиц света). Техника реконструирует рассеянный или отраженный препятствиями свет.

В ходе испытания лазерное устройство видело объекты, скрытые за преградой из пенопласта толщиной в почти половину сантиметра. Для человеческого глаза — это невозможно.

Работает система так: сверхчувствительный лазер направляется на препятствие. Несколько фотонов лазерного света проходят через него, встречают объект и частично возвращаются обратно. Компьютер использует полученную информацию — он ее обрабатывает и восстанавливает очертания скрытого объекта.

Ученые собираются доработать систему и рассмотреть ее внедрение в беспилотные автомобили. Также она может помочь в исследовании космических объектов — с ее помощью ученые смогут посмотреть на поверхность спутников или других планет сквозь ледяные облака и другие преграды. Пока она несовершенна: для обработки данных алгоритму требуется от одной минуты до часа.



