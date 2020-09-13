Илон Маск сообщил, что SpaceX запустит прототип Starship на высоту в 18 км

После двух тестовых «прыжков» прототипов космического корабля Starship на высоту в 150 м, американская аэрокосмическая SpaceX ведёт подготовку к более серьёзному испытанию — полёту на 60 тыс. футов (около 18,3 км).

Илон Маск сообщил, что SpaceX запустит прототип Starship на высоту в 18 км

Darrell Etherington/TechCrunch

Об этом сообщил в Твиттере гендиректор SpaceX Илон Маск (Elon Musk). Как и в предыдущих тестах, испытания состоятся на космодроме компании невдалеке от местечка Бока-Чика (штат Техас). В этот раз компания будет тестировать новый прототип Starship SN8, строительство которого будет закончено «через неделю». По словам Маска, в отличие от более ранних прототипов SN5 и SN6, он будет оснащён закрылками и носовым обтекателем, необходимыми для тестового запуска на большие высоты.

Эта версия полноразмерного прототипа, как и её предшественники, также пройдёт через все этапы тестирования, включая тест на статический прожиг двигателей и другие наземные проверки. Далее пройдут ещё одни статические огневые испытания двигателя, прежде чем в конечном итоге будет совершена попытка запустить прототип на высоту более 18 км и произвести его управляемую посадку.

Вполне возможно, что первая попытка запуска прототипа на большую высоту окажется неудачной. Но стратегия SpaceX заключается в том, чтобы, извлекать уроки из неудач и продвигаться вперёд, тестируя прототип за прототипом, чтобы выйти на конечный результат — многоразовый космический корабль Starship для полётов на Луну, Марс и другие планеты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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