Богатые углеродом экзопланеты могут состоять из алмазов

В своей работе, опубликованной в журнале Planetary Science, ведущий автор Харрисон Аллен-Саттер замечает, что «эти экзопланеты не похожи ни на что в нашей Солнечной системе».

Когда звезды и планеты формируются, они делают это из одного и того же облака газа, поэтому они имеют «схожий состав». Звезда с более низким соотношением углерода и кислорода будет иметь планеты, подобные Земле, состоящие из силикатов и оксидов с очень малым содержанием алмазов (содержание алмазов на Земле составляет около 0,001%). Но экзопланеты вокруг звезд с более высоким соотношением углерода и кислорода, чем наше Солнце, скорее всего, будут богаты углеродом. Ученые выдвинули гипотезу, что эти богатые углеродом экзопланеты могут быть также богаты алмазами и кремнеземом, если на них присутствует вода.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследовательская группа провела эксперимент, сымитировав химическое зарождение этих углеродистых экзопланет с помощью высоких температур и давления. Результаты работы в лаборатории показали, что при высокой температуре и давлении карбид кремния вступал в реакцию с водой и превращался в алмазы и кремнезем.

Сейчас большая часть научных работ направлена на изучение обитаемости планет, в связи с этим исследователи комментируют свою работу следующим образом: «Независимо от обитаемости, это [новая работа] еще один шаг, помогающий нам понять и охарактеризовать наши постоянно растущие и улучшающиеся наблюдения экзопланет. Чем больше мы узнаем, тем лучше мы сможем интерпретировать новые данные из предстоящих будущих миссий».



