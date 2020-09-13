Военные отработали взаимодействие с роботами-собаками

На прошлой неделе во время масштабных учений на базе ВВС Неллис в Неваде приземлился транспортный самолет Air Force LC-130 Hercules. Военные выпустили из него роботов-собак. «Стальные псы» — часть крупного американского проекта по внедрению искусственного интеллекта в боевые действия, который называется Advanced Battle Management System.

Ghost Robotics Vision 60 UGV — четвероногий робот, напоминающий собаку, будет использоваться военными для патрулирования местности и сбора данных. В его функции также входят: картографирование, наблюдение за конкретными объектами и налаживание связи.

«Собак» уже тестируют не только ВВС США , но и австралийская армия. На этом видео можно понаблюдать за псом в экипаже боевой машины:

На официальном сайте финской компании-производителя Ghost Robotics почти нет информации о Vision 60 UGV. В описании говорится только об их способности работать на любой местности, о возможности дистанционного управления и автономной работы. Также отмечается особая конструкция роботов, которая более компактная и «модульная», чем конструкция аналогичных роботов на ножках.

Проект Advanced Battle Management System планирует постепенно «разбавлять» человеческий персонал роботизированными системами. Специалисты считают, что опасные, рутинные и требовательные к физическим нагрузкам задачи должны как можно быстрее перейти роботам-солдатам.



