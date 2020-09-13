В Китае запустят частную ракету на метановых двигателях

Согласно сообщению самой LandSpace, жидкостная ракета средней тяжести ZQ-2, которая сейчас разрабатывается компанией, будет иметь длинную 49,5 метров, диаметр 3,5 метра и стартовую массу 216 тонн. Ракета будет оснащаться первыми китайскими метановыми двигателями TQ-12, два образца которых уже прошли пусковые испытания.

Во время первого своего полета, который планируется осуществить в 2021 году, ZQ-2 должна будет вывести несколько небольших спутников на солнечно-синхронную орбиту, куда эта ракета теоретически может доставить четыре тонны полезной нагрузки. На более низкую орбиту высотой в 200 километров она способна будет поднять шесть тонн груза.

В ближайшее время LandSpace намерена начать массовое производство ракет ZQ-2 и двигателей TQ-12 на своем заводе в Хучжоу на востоке страны. По словам руководителя компании Чжана Чанъу, в 2022 году этот завод будет способен выпускать 15 таких ракет и 200 двигателей в год.

В 2018 году LandSpace уже пыталась вывести в космос свою первую ракету ZQ-1 но тогда пуск закончился неудачей. Взлет прошел успешно, но после отделения второй ступени и сброса обтекателя ракета не смогла вывести груз на расчетную орбиту. На ее борту тогда находился спутник «Вэйлай», принадлежавший государственной телекомпании CCTV.



