Создан эффективный коммерческий экзоскелет

Экзоскелетам, расширяющим физические возможности пользователей, можно найти множество полезных применений. Одно из таких — помочь рабочим поднимать тяжелые грузы в промышленных условиях. В прошлом году проект такого высокотехнологичного костюма представила компания Sarcos Robotics, которая на днях собрала 40 миллионов долларов США и теперь может вывести на рынок полноценный экзоскелет к 2021 году.

Компания Sarcos Robotics представила свой Guardian XO в январе прошлого года, продемонстрировав то, что она описала как «первый в мире промышленный экзоскелет с полным корпусом на батареях». Компания заявляет, что их прототип может работать до восьми часов без подзарядки и предлагает владельцам усиление силы в 20 раз!

Это может означать, что подъем 45 кг груза будет ощущаться, например, как перенос груза весом всего 2,2 кг. Такая возможность привлекла внимание авиакомпании Delta Airlines, которая в начале этого года объединилась с Sarcos Robotics, чтобы провести пилотные испытания, в ходе которых ее работники опробовали костюм Guardian XO на практике.

Как сообщает VentureBeat, Sarcos Robotics недавно привлекла еще 40 миллионов долларов финансирования, доведя общий венчурный капитал до 100 миллионов долларов. Эти средства будут использованы для коммерциализации Guardian XO, который, как надеется Sarcos Robotics, в конечном итоге также найдет применение в таких отраслях, как здравоохранение, служба аварийной безопасности, добыча полезных ископаемых (а возможно — и армия, хотя напрямую компания об этом не заявляет):



