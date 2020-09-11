“Юйту-2” узнал происхождение грунта на обратной стороне Луны

“Юйту-2” узнал происхождение грунта на обратной стороне Луны

Луноход «Юйту-2» с помощью своего георадара выявил серьезные расхождения между теорией происхождения пород лунной поверхности и реальными наблюдениями. Изначально предполагалось, что поверхность Луны в районе исполинского (2 400 километров в поперечнике) кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен (SPA) сформирована вулканическими породами. Однако новые данные показывают, что на многие сотни метров вглубь кратер Фон Карман (является частью ударной структуры SPA) выложен породами, которые были перенесены с другого участка поверхности Луны.

Такие выводы были сделаны в результате анализа радарограммы, сделанной ровером в районе посадки миссии «Чанъэ-4», о чем ученые Китайской академии наук подробно рассказали в своей работе. Она была недавно опубликована в рецензируемом журнале Nature Astronomy. Георадар обнаружил три расположенные друг над другом геологические структуры, сравнение которых с данными о составе пород в соседних кратерах и позволило установить их происхождение.

Первая структура представляет из себя пласт реголита толщиной около 12 метров, под которым лежит 120-метровый «слоеный пирог» из материала, выброшенного из нескольких соседних ударных кратеров. Подо всеми этими породами располагается вторая структура — базальты, аналогичные тем, что формируют так называемые лунные моря. А еще ниже лежит третья структура мощностью более 200 метров и представленная выброшенным, предположительно, из кратера Лейбниц материалом.

Китайские ученые не первыми предположили, что Бассейн Южный полюс — Эйткен и вообще значительная часть лунных морей сформирована не вулканическими породами, а представляет из себя хорошо перемешанные метеоритами «бутерброды» из грунтов самого разного происхождения. Но их новая работа на основе данных «Юйту-2» отлично укладывается в эту теорию и преподносит хорошие аргументы в ее пользу.

Луноход «Юйту-2», что означает «Нефритовый заяц 2», прибыл на Луну в составе китайской миссии «Чанъэ-4» в ночь со 2 на 3 января 2019 года. Посадочная платформа массой более 3,5 тонн несла на борту помимо ровера и множества научных инструментов еще и капсулу с биосферой — частично успешным экспериментом по проращиванию в условиях лунной гравитации семян хлопка, рапса и картофеля, который продлился всего 9 дней вместо ста.

Небольшой луноход весит всего 140 килограмм, но обладает не только камерами — в его арсенале инфракрасный спектрометр, анализатор энергичных нейтральных атомов и георадар. Последний инструмент позволяет буквально «заглядывать» под поверхность Луны, в зависимости от разрешения, на десятки или сотни метров. «Юйту-2» прославился тем, что стал первым ровером на обратной стороне естественного спутника Земли, а также рядом интересных находок, среди которых особенно примечательно необычное стекло.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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