Спутники Юпитера могут нагревать друг друга

Исследователи из Аризонского университета уже обнаружили, что спутники Юпитера оказывают друг на друга сильнейшее гравитационное влияние. Сейчас в опубликованной статье они продолжают выяснять последствия этого влияния.

По словам исследователей, защита подземных океанов от замерзания требует тонкого баланса между внутренним нагревом и потерями тепла, и все же есть несколько свидетельств того, что Европа, Ганимед, Каллисто и другие спутники должны быть океанскими мирами. Например, на спутнике Ио наблюдается вулканическая активность, что, по мнению ученых, является одним из последствий приливного нагрева.

Согласно модели исследователей, влияние Юпитера само по себе не может создать приливы с нужной частотой, чтобы резонировать со спутниками, потому что их океаны считаются слишком глубокими. Только когда исследователи добавили гравитационное влияние других спутников, они начали замечать приливные силы, приближающиеся к собственным частотам спутников.

Когда приливы, создаваемые другими объектами в спутниковой системе Юпитера, соответствуют собственной резонансной частоте каждого спутника, то спутник начинает испытывать больший нагрев, чем из-за приливов, поднятых одним Юпитером, и в самых крайних случаях это может привести к таянию льда. По мнению ученых, чтобы спутники испытали приливный резонанс, их океаны должны быть глубиной от десятков до сотен километров, что находится в диапазоне текущих оценок ученых.

«Эти приливные резонансы были известны до этой работы, но известны только из-за приливов, вызванных Юпитером, которые могут создавать этот резонансный эффект только в том случае, если океан действительно тонкий (менее 300 метров или менее 1000 футов), что маловероятно» — рассказывает ведущий автор исследования Хэмиш Хэй.



