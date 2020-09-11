Астрономы вновь пожаловались на Starlink

Когда SpaceX только начала запускать спутники Starlink, астрономы быстро поняли, что их отражательные способности настолько велики, что они постоянно будут мешать работе обсерваторий. Тогда SpaceX разработала менее отражающие спутники для будущих запусков, которые получили название DarkSats. Однако, как сообщает Scientific American, модернизированные спутники все еще достаточно «яркие».

Недавние наблюдения за этими новыми спутниками показали, что они «темнее» первоначальных моделей Starlink лишь наполовину. А значит, они по?прежнему представляют собой серьезную помеху для астрономов, чьи космические наблюдения заблокированы полосами света, от «пролетающих» мимо аппаратов.

«Я бы не рассматривал DarkSat как победу, это лишь шаг в правильном направлении», — сказал Джереми Треглоан-Рид, астроном из Чилийского Университета Антофагасты.

Если SpaceX продолжит работу, не устраняя проблему, другие компании могут последовать ее примеру и запустить собственные спутниковые сети, не учитывая потребности астрономов. Этого ученые опасаются сейчас больше всего.



