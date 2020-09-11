В США нашли древнюю челюсть морского слона из Антарктиды

Если быть совсем точным, то необычная челюсть была найдена еще в 1965 году. Ее раскопали рабочие, занятые на строительных работах на берегу реки Уобаш в американском штате Индиана. Находка через какое-то время оказалась в Музее естественной истории в Чикаго, где ее с помощью радиоуглеродного анализа датировали возрастом в 1260 лет, каталогизировали, но при этом не идентифицировали.

Теперь же группа американских и британских ученых под руководством Аны Валенцуелы-Торо вновь исследовала челюсть и определила ее как принадлежащую самцу южного морского слона (Mirounga leonina), обитающего в Антарктике. Эти животные известны своей способностью плавать в поисках пищи на большие расстояния и иногда они даже достигают побережья Нижней Калифорнии, но крайне редко заплывают севернее. Поэтому ключевым вопросом исследования было, то, каким образом кость морского слона могла попасть на берег Уобаша.

Наиболее вероятной, по мнению группы Валенцуелы-Торо, является версия о том, что животное проплыло вдоль побережья Южной Америки в Мексиканский залив, оттуда в речную систему Миссисипи, а затем, вероятно, на территорию сегодняшней Индианы, где село на мель и было убито местными жителями. На челюсти ученые обнаружили отметины, похожие на следы орудий, и вполне допускают, что в деле был замешан человек.

Менее вероятным, но возможным авторы исследования считают то, что челюсть была доставлена в Северную Америку из Южной по торговым путям. Тем более, что населяющие побережье Миссисипи племена были известны своей торговлей на дальние расстояния. Однако доставлять на такое расстояние имело смыло только кости, имеющие большую ценность — например, отдельные клыки.

Кроме того, авторы хотя и уверены в правильности проведенной ими идентификации, все же допускают, что челюсть могла принадлежать и северному морскому слону, обитающему на западном побережье Северной Америки. Но и в этом случае путешествие животного, если кость попала в Индиану естественным путем, было совсем не простым. Морской должен был оплыть континент с севера через Арктику, а затем спуститься на юг и войти в речную систему либо в заливе Святого Лаврентия, либо в том же Мексиканском заливе. Не исключено впрочем, что слон был убит на западном побережье и затем его кости доставлены в регион Миссисипи, однако в этом случае, как отмечают ученые, там должны быть и другие подобные находки, но пока данная челюсть является единственной в своем роде.



