NASA будет закупать лунный грунт у частников

NASA будет закупать лунный грунт у частников

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пригласило все желающие частные компании заняться поставками на Землю реголит с Луны, получая за каждую партию доставленных лунного грунта оплату.

Как гласит объявление на официальном сайте NASA за авторством главы организации Джима Брайденстайна, в проекте могут принять участие все заинтересованные в этой работе компании, причём не только американские, но и из других стран мира. Каждый участник должен доставить с любой точки поверхности Луны реголит, передать NASA визуальные доказательства сбора материала на спутнике Земли, а также данные, позволяющие идентифицировать место сбора реголита. Кроме того, поставщики должны обеспечить полную передачу материала и прав на его в собственность только NASA для дальнейшего использования организацией по своему усмотрению. Весь проект должен быть завершён до 2024 года.

Каждый участник проекта получит денежное вознаграждение, размер которого не разглашается: 10% от суммы выплатят при вхождении компании в число участников конкурса, ещё 10% они получат после запуска аппарата к Луне, а оставшиеся 80% денег передадут по итогам успешного завершения миссии и получения NASA партии реголита.

Заявлено, что в своей работе, которая позиционируется как помощь в реализации программы «Артемида», NASA будет руководствоваться Договором 1967 года о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела и станет выполнять остальные обязательства США по всем международным соглашениям.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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