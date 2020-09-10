Есть заболевания, при которых вакцина от коронавируса категорически противопоказана

Вакцину от коронавируса можно делать не всем: есть заболевания, при которых она становится смертельной

Вакцину от коронавируса, даже когда она пройдет все испытания, и станет доступна всем жителям земного шара, получат не все. Есть группа людей с определенными заболеваниями, которым прививка от коронавируса будет категорически противопоказана.

В частности, ее категорически нельзя делать людям, которые получают иммунодепрессивные препараты, говорит врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Речь идет, в первую очередь, об онкологических заболеваниях. Ведь многие онкобольные, особенно те, которые пережили трансплантацию, получают препараты для угнетения иммунной системы, чтобы не было реакции отторжения.

Еще одна группа людей, которым противопоказана прививка от коронавируса – люди с воспалительными, аутоимунными заболеваниями и системными заболеваниями крови.

Вакцину от коронавируса можно делать не всем: есть заболевания, при которых она становится смертельной

При этом именно у таких людей коронавирус протекает особенно тяжело и нередко может завершиться летально. То есть получается дилемма: с одной стороны, таким больным в первую очередь требуется защита от коронавируса. С другой стороны – прививка может им навредить.

"Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента", - говорит Владислав Жемчугов.


Марченко Любов, Тудей

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