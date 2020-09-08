Virgin Galactic запланировала финальные тесты SpaceShipTwo

Этот полет станет первым из двух испытаний, которые компания планирует провести для завершения всех тестовых мероприятий. Первый запуск пройдет с двумя летчиками на борту, а вот второй уже с четырьмя «специалистами миссии», об этом Virgin Galactic заявила в прошлом месяце.

Если оба тестовых полета увенчаются успехом, фирма рассчитывает совершить полет с основателем компании сэром Ричардом Брэнсоном в первом квартале 2021 года. Этот запуск ознаменует начало туристического сервиса компании.

Компания уже подала заявку на проведение испытательных полетов в Федеральную комиссию по связям США . Как уточняет представитель Virgin Galactic для CNBC, дата, которая была озвучена, то есть 22 октября, отмечает лишь начало окна полета. Запуск может произойти и в последующие дни.

Следующий полет Virgin Galactic будет первым запуском с операционной базы самой компании с космодрома «Америка» в Нью-Мексико. Это также будет первый космический полет Virgin Galactic с февраля 2019 года, тогда компания запустила главного тренера астронавтов Бет Мозес в качестве первого испытательного пассажира космического корабля.

Как будет выглядеть салон будущих туристических кораблей, можно посмотреть в наших предыдущих материалах.



