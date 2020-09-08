Virgin Galactic запланировала финальные тесты SpaceShipTwo

Virgin Galactic запланировала финальные тесты SpaceShipTwo

Этот полет станет первым из двух испытаний, которые компания планирует провести для завершения всех тестовых мероприятий. Первый запуск пройдет с двумя летчиками на борту, а вот второй уже с четырьмя «специалистами миссии», об этом Virgin Galactic заявила в прошлом месяце.

Если оба тестовых полета увенчаются успехом, фирма рассчитывает совершить полет с основателем компании сэром Ричардом Брэнсоном в первом квартале 2021 года. Этот запуск ознаменует начало туристического сервиса компании.

Компания уже подала заявку на проведение испытательных полетов в Федеральную комиссию по связям США. Как уточняет представитель Virgin Galactic для CNBC, дата, которая была озвучена, то есть 22 октября, отмечает лишь начало окна полета. Запуск может произойти и в последующие дни.

Следующий полет Virgin Galactic будет первым запуском с операционной базы самой компании с космодрома «Америка» в Нью-Мексико. Это также будет первый космический полет Virgin Galactic с февраля 2019 года, тогда компания запустила главного тренера астронавтов Бет Мозес в качестве первого испытательного пассажира космического корабля.

Как будет выглядеть салон будущих туристических кораблей, можно посмотреть в наших предыдущих материалах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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