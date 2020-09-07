7 миллионов человек умирают ежегодно от загрязнения воздуха - ООН

Убытки от загрязнения окружающей среды составляют не менее 20% национального ВВП в 10 странах Европы.

Организация Объединенных Наций подсчитала, что ежегодно в мире из-за загрязнения воздуха умирает 7 миллионов человек

Об этом сообщает Центр новостей ООН .

В ООН отметили, что загрязнение воздуха является причиной респираторных, инфекционных и сердечных заболеваний, инсульта, рака легких и осложнений, связанных с беременностью. У детей, вдыхающих загрязненный воздух, все чаще проявляется астма, хроническая легочная недостаточность, задержка роста, диабет, детское ожирение и умственная отсталость.

Во время пандемии, когда люди стали меньше летать самолетами и пользоваться общественным транспортом, ученые обнаружили во многих городах мира резкое снижение концентрации загрязнителей воздуха, особенно уровня содержания оксидов азота. Это стало по большей части следствием сокращения движения транспорта в городских районах. Например, уровень загрязнения в Мадриде снизился примерно на 50%. Подобные ситуации сложились и в других крупных городах.

По мнению экспертов, качество воздуха зависит от многих других загрязнителей. Например, уровень загрязнения атмосферы мелкими частицами, попадающими в воздух при отоплении жилых и других зданий или при удобрении полей, не снизился.

"Это показывает, что для эффективной защиты от воздействия загрязнения воздуха в городах важны комплексные межотраслевые мероприятия, выходящие за рамки транспортного сектора", - заявили в Европейской Экономической Комиссии ООН .

В ООН также добавили, что экономический ущерб от загрязнения окружающей среды составляет не менее 20 процентов национального ВВП в 10 странах европейского региона.