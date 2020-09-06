Голый землекоп оказался практически глухим не случайно

Томас Парк, биолог и нейробиолог из Иллинойского университета в Чикаго, вместе со своей командой обнаружил, что голые землекопы — лишенные волосяного покрова грызуны, живущие под землей в социальных группах, практически ничего не слышат. В работе, опубликованной в Current Biology, ученые объяснили, почему таким общительным животным, как землекопы, выгодно быть глухими.

Парк изучает голых землекопов много лет и признается, что это удивительные создания. Небольшие грызуны размером с мышь живут до 30 лет, тогда как мыши редко доживают до двух. Голые землекопы приспособились дышать в условиях дефицита кислорода. Они практически не чувствуют боли от порезов, а также от термических и химических ожогов. Кожа этого существа не реагирует на кислоту даже при pH меньше 3,5.

Томас Парк с голым землекопом

Социальная организация колоний голых землекопов напоминает пчелиную: есть королева, рабочие и солдаты. Коммуникацию животные налаживают звуковыми сигналами. Очень громким писком грызуны сообщают друг другу, где копать, с какой стороны враги, а с какой — пища. Исследователи сильно удивились, когда обнаружили, что сигнал от ствола мозга землекопов, указывающий на обработку звука, был чрезвычайно слабым. «Их слух настолько плох, что они были бы кандидатами на слуховые аппараты, будь они людьми», — сказал Парк.

Но последующий генетический анализ все расставил по местам. Ученые нашли сразу 6 мутаций генов, связанных со слухом. Такое количество мутаций говорит о том, что они не случайны и выгодны организму. Главной особенностью измененного слуха голого землекопа стала плохая работа волосковых клеток внутреннего уха. Эти клетки у млекопитающих улавливают колебания воздуха и посылают в мозг сигнал, который интерпретируется как звук.

Волосковые клетки не восстанавливаются, если погибнут из-за слишком громкого звука. По этой причине они почти выключены у голых землекопов: шум в колонии зверьков слишком большой. Это единственные известные млекопитающие, у которых специально нарушена функция волосковых клеток. Такая особенность делает голых землекопов идеальными модельными животными для исследования потери слуха у людей.



