В ресторанах появятся напечатанные на 3D-принтере стейки

В этом году Redefine Meat планирует провести рыночные испытания своего «альтернативного» стейка в элитных ресторанах Израиля, Германии и Швейцарии. В следующем году компания запустит «мясные» 3D-принтеры и созданные ими продукты в массовое производство.

Представители Redefine Meat пока не раскрывают стоимость мяса, но намекают, что цена «альт-стейка» будет сопоставима с ценой традиционного.

3D-принтеры, печатающие мясо, имитируют текстуры настоящего стейка. В искусственном мясе присутствует имитация мышечных волокон, жира и крови. Но в реальный состав продукта входят только растительные ингредиенты, такие как соевый и гороховый белок, кокосовое и подсолнечное масло.

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Пока 3D-принтеры способы создавать около шести килограмм продукта в час, но компания обещает усовершенствовать технологию. Принтеры следующего поколения, по словам Redefine Meat, будут производить до двадцати килограмм в час.

Альтернативные стейки разрабатываются не только на вегетарианцев и веганов. Считается, что искусственное мясо менее вредно для окружающей среды, чем животное. Как говорится на официальном сайте Redefine Meat, коровы потребляют больше пресной воды, чем все люди на Земле. Они также загрязняют окружающую среду сильнее автомобилей. По подсчетам экспертов, ради мяса ежедневно убивают более 800 тысяч единиц крупного скота.

Компания Redefine Meat основана в 2018 году. В прошлом году она привлекла шесть миллионов долларов от инвесторов, также работающих с Impossible Foods и Beyond Meat. Ранее мы уже писали о старте производства растительных котлет, неотличимых от настоящих.



