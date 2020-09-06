«Оптимизм»: у марсианского ровера Perseverance появился земной близнец

«Оптимизм»: у марсианского ровера Perseverance появился земной близнец

В конце июля Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отправило к Марсу аппарат Perseverance («Настойчивость») — самый передовой планетоход. Как теперь сообщается, у этого ровера появился близнец на Земле.

Наземная копия Perseverance получила имя OPTIMISM («Оптимизм») — сокращённо от Operational Perseverance Twin for Integration of Mechanisms and Instruments Sent to Mars. Этот аппарат будет использоваться для отработки различных манёвров, тестирования программных обновлений и апробирования команд перед их отправкой на борт Perseverance.

«Оптимизм»: у марсианского ровера Perseverance появился земной близнец

OPTIMISM сейчас находится в одном из помещений Лаборатории реактивного движения NASA, а вскоре отправится на площадку Mars Yard — в специализированный комплекс, имитирующий условия на Красной планете.

Аппарат OPTIMISM практически полностью повторяет конструкцию Perseverance, включая габариты, шестиколёсную платформу, научные инструменты, камеры и бортовые компьютеры. Таким образом, робот позволит максимально точно воспроизводить работу Perseverance в лабораторных условиях.

«Оптимизм»: у марсианского ровера Perseverance появился земной близнец

Вместе с тем, есть и некоторые отличия. Так, OPTIMISM может получать питание по кабелю от электрической сети. Кроме того, предусмотрено проводное соединение для обмена инженерными данными и снятия показаний от датчиков и систем ровера.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Модифицированная иммунотерапия смогла подавить ВИЧМодифицированная иммунотерапия смогла подавить ВИЧ
Curiosity заснял дьявольский пылевой вихрь на МарсеCuriosity заснял дьявольский пылевой вихрь на Марсе
SpaceX запустила ещё 60 интернет-спутников Starlink. Скорость загрузки уже перевалила за 100 Мбит/сSpaceX запустила ещё 60 интернет-спутников Starlink. Скорость загрузки уже перевалила за 100 Мбит/с
Загадочная фотография Марса завела ученых в тупикЗагадочная фотография Марса завела ученых в тупик
Объем ледниковых озер резко увеличился на 50%Объем ледниковых озер резко увеличился на 50%
Блок рекламы


Похожие новости
Доставку ровера VIPER на Луну NASA доверило компании AstroboticДоставку ровера VIPER на Луну NASA доверило компании Astrobotic
ВВС США сообщили о взрыве блока от роSSийской ракеты на околоземной орбитеВВС США сообщили о взрыве блока от роSSийской ракеты на околоземной орбите
На сайте НАСА появился любопытный сервисНа сайте НАСА появился любопытный сервис
Мини-вертолёт установлен на борт марсохода PerseveranceМини-вертолёт установлен на борт марсохода Perseverance
Марсоход Perseverance оснастили колёсамиМарсоход Perseverance оснастили колёсами
Марсиан обезопасили от вторжения земной цивилизацииМарсиан обезопасили от вторжения земной цивилизации
NASA провело заключительную проверку лопастей марсианского дронаNASA провело заключительную проверку лопастей марсианского дрона
Появился способ обнаруживать раковые опухоли размером с микробПоявился способ обнаруживать раковые опухоли размером с микроб
ESA показало удивительный снимок марсианского кратераESA показало удивительный снимок марсианского кратера
Сколько может стоить полет на ракете Маска в пределах земной атмосферы
Последние новости
Подгружаем последние новости