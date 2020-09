«Оптимизм»: у марсианского ровера Perseverance появился земной близнец

В конце июля Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отправило к Марсу аппарат Perseverance («Настойчивость») — самый передовой планетоход. Как теперь сообщается, у этого ровера появился близнец на Земле.

Наземная копия Perseverance получила имя OPTIMISM («Оптимизм») — сокращённо от Operational Perseverance Twin for Integration of Mechanisms and Instruments Sent to Mars. Этот аппарат будет использоваться для отработки различных манёвров, тестирования программных обновлений и апробирования команд перед их отправкой на борт Perseverance.

OPTIMISM сейчас находится в одном из помещений Лаборатории реактивного движения NASA, а вскоре отправится на площадку Mars Yard — в специализированный комплекс, имитирующий условия на Красной планете.

Аппарат OPTIMISM практически полностью повторяет конструкцию Perseverance, включая габариты, шестиколёсную платформу, научные инструменты, камеры и бортовые компьютеры. Таким образом, робот позволит максимально точно воспроизводить работу Perseverance в лабораторных условиях.

Вместе с тем, есть и некоторые отличия. Так, OPTIMISM может получать питание по кабелю от электрической сети. Кроме того, предусмотрено проводное соединение для обмена инженерными данными и снятия показаний от датчиков и систем ровера.